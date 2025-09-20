✨ Les Folles Soirées de Subsistances ✨ Les herbes folles Thuré
Samedi 20 septembre 2025 à Thuré (86540)
Au programme
♂️ 16h-18h Randonnée autour des Herbes Folles
19h Pique-nique partagé (apportez vos assiettes & couverts)
20h30 Concert avec Jenny Dahan
Jenny écrit de la poésie qui déborde, elle chante et joue depuis plus de 10 ans dans des lieux atypiques recoins, squats, sous-bois, bateaux… Un moment unique à partager autour de l’amour des mots et de la vie.
Buvette sur place
Réservation [subsistances@protonmail.com](mailto:subsistances@protonmail.com)
1 chemin des Fougères, 86540 Thuré
Plus d’infos sur [https://www.jennydahan.com](https://www.jennydahan.com)
Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour cette soirée conviviale et pleine de poésie .
