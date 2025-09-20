✨ Les Folles Soirées de Subsistances ✨ Les herbes folles Thuré

✨ Les Folles Soirées de Subsistances ✨ Les herbes folles Thuré samedi 20 septembre 2025.

✨ Les Folles Soirées de Subsistances ✨

Les herbes folles 1 chemin des fougères Thuré Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

✨ Les Folles Soirées de Subsistances ✨

Samedi 20 septembre 2025 à Thuré (86540)

Au programme

‍♂️ 16h-18h Randonnée autour des Herbes Folles

19h Pique-nique partagé (apportez vos assiettes & couverts)

20h30 Concert avec Jenny Dahan

Jenny écrit de la poésie qui déborde, elle chante et joue depuis plus de 10 ans dans des lieux atypiques recoins, squats, sous-bois, bateaux… Un moment unique à partager autour de l’amour des mots et de la vie.

Buvette sur place

Réservation [subsistances@protonmail.com](mailto:subsistances@protonmail.com)

1 chemin des Fougères, 86540 Thuré

Plus d’infos sur [https://www.jennydahan.com](https://www.jennydahan.com)

Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour cette soirée conviviale et pleine de poésie .

Les herbes folles 1 chemin des fougères Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine subsistances@protonmail.com

English : ✨ Les Folles Soirées de Subsistances ✨

German : ✨ Les Folles Soirées de Subsistances ✨

Italiano :

Espanol : ✨ Les Folles Soirées de Subsistances ✨

L’événement ✨ Les Folles Soirées de Subsistances ✨ Thuré a été mis à jour le 2025-09-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne