✨ MAGIC SHOW – 2ᵉ ÉDITION ✨ MJC maison de suède Rennes Vendredi 6 février, 19h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Après le succès de la première édition, la magie revient à la MJC Maison de Suède !
Venez vivre une soirée conviviale et pleine de surprises autour d’un apéro dînatoire, suivie d’un spectacle de magie qui émerveillera petits et grands
✨ Au programme :
Un moment chaleureux pour partager et échanger
Un spectacle de magie surprenant et captivant
Une ambiance festive et familiale
️ Tarif : 3 €
⚠️ Inscription obligatoire – places limitées !
Renseignements et inscriptions :
02 99 51 61 70
ou directement sur place
5 rue de Suède, 35200 Rennes
Ne manquez pas cette soirée magique… les places partent vite !
0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com
