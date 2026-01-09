✨ MAGIC SHOW – 2ᵉ ÉDITION ✨ MJC maison de suède Rennes Vendredi 6 février, 19h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Après le succès de la première édition, la magie revient à la MJC Maison de Suède !

Venez vivre une soirée conviviale et pleine de surprises autour d’un apéro dînatoire, suivie d’un spectacle de magie qui émerveillera petits et grands

Vendredi 6 février 2026

De 19h00 à 21h00

MJC Maison de Suède

✨ Au programme :

Un moment chaleureux pour partager et échanger

Un spectacle de magie surprenant et captivant

Une ambiance festive et familiale

️ Tarif : 3 €

⚠️ Inscription obligatoire – places limitées !

Renseignements et inscriptions :

02 99 51 61 70

ou directement sur place

5 rue de Suède, 35200 Rennes

Ne manquez pas cette soirée magique… les places partent vite !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-06T21:00:00.000+01:00

1

0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com

MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

