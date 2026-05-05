✨ PREMIÈRE • FESTIVAL DE CANNES 2026 ★ HISTOIRES PARALLÈLES • ASGHAR FARHADI (IRAN) Jeudi 14 mai, 20h30 Café des images Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T20:30:00+02:00 – 2026-05-14T22:49:00+02:00

Fin : 2026-05-14T20:30:00+02:00 – 2026-05-14T22:49:00+02:00

✨Au Café des images, on s’offre le plaisir de découvrir Histoires parallèles du réalisateur iranien Asghar Farhadi, au moment même où l’équipe du film montera les marches du Festival de Cannes 2026 !

En quête d’inspiration pour son nouveau roman, Sylvie espionne ses voisins d’en face. Quand elle engage le jeune Adam pour l’aider dans son quotidien, elle ignore que celui-ci va bouleverser sa vie et son travail, jusqu’à ce que la fiction qu’elle avait imaginée dépasse leur réalité à tous.

Treize ans après Le Passé, le cinéaste Asghar Farhadi fait son grand retour en France en adaptant librement un épisode du fameux Décalogue de Krzysztof Kieślowski. Au sein de cette nouvelle trame humaine, il entremêle avec habileté la vie de ses personnages, interprétés par Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel et Pierre Niney. Virtuose des dilemmes moraux, Asghar Farhadi touche au cœur notre humanité. En 2011, Une Séparation lui vaut l’Oscar du Meilleur film étranger. Premier cinéaste iranien oscarisé, il obtient en 2016 une autre statuette pour Le Client.

« Une question qui court à travers tout le film consiste à interroger ce qu’on nous donne à voir comme étant le réel. Dans quelle mesure ce qui nous est donné comme parfaitement conforme à la réalité comporte-t-il un noyau dur incontestable et une part de fabrication, de construction autour? » Asghar Farhadi dans Positif

Festival de Cannes 2026 • Compétition officielle

Café des images 4 square du théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 0231453470 https://cafedesimages.fr/ [{« type »: « phone », « value »: null}] Le Café des images, un cinéma-monde aux horizons ouverts

Cinéma innovant, cuisine durable et tiers-lieu solidaire, le Café des images se réinvente depuis 45 ans autour de projets inattendus qui respirent profondément avec le monde et la société autour. Expérimentations plurielles, participatives et réflexives y prennent ainsi place pour mieux imaginer avec les habitant.es et les publics l’avenir du territoire comme celui de la salle de cinéma.

Le Café des images aime les belles histoires…

Cinéma Asghar Farhadi