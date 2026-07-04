✨ SOIRÉE CÉLIBATAIRE jusqu’à 2h✨18h à 19h30 Happy Hours, Lauditorium.info, La Magdelaine-sur-Tarn

Informations pratiques

✨ SOIRÉE CÉLIBATAIRE jusqu’à 2h✨18h à 19h30 Happy Hours Samedi 18 juillet, 18h30 Lauditorium.info Haute-Garonne

inscription gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T18:30:00+02:00 – 2026-07-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-18T18:30:00+02:00 – 2026-07-18T23:59:00+02:00

✨ SOIRÉE CÉLIBATAIRE : RENCONTRES, JEUX & FUN ! ✨

Samedi 11 juillet 2026 | 18h-19h30 Happy Hours soirée 20h-2h « Ici, on ne vient pas pour ‘draguer’. On vient partager une belle soirée. Les rencontres se font naturellement, autour d’un jeu, d’un verre ou d’un éclat de rire. » L’organisateur Alain Fernandez Scoma

Au programme :

Jeux brise-glace pour faire connaissance naturellement (« Découvre-toi, découvre-moi », quiz, concours de danse…)

Musique, tapas et cocktails pour une ambiance conviviale

Bracelets colorés pour indiquer ce que vous cherchez (amitié, aventure, amusement…)

Le Facteur : Un système discret et sécurisé pour échanger des messages anonymes et créer des connexions.

️ Bar et restauration sur place – Tout pour passer une soirée inoubliable !

️ Réservation conseillée

Infos : 06 76 86 86 29

Lauditorium.info – 110 Chemin de la Barthe, 31340 La Magdelaine-sur-Tarn

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L’Auditorium.info vous propose une soirée conviviale, originale et bienveillante pour faire connaissance dans la vraie vie, au cœur d’un cadre naturel exceptionnel à La Magdelaine-sur-Tarn.