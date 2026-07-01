✨ SOIRÉE CÉLIBATAIRE : RENCONTRES, JEUX & FUN ! ✨, Lauditorium.info, La Magdelaine-sur-Tarn

Informations pratiques

✨ SOIRÉE CÉLIBATAIRE : RENCONTRES, JEUX & FUN ! ✨ Samedi 4 juillet, 20h00 Lauditorium.info Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:55:00+02:00

Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:55:00+02:00

✨ SOIRÉE CÉLIBATAIRE : RENCONTRES, JEUX & FUN ! ✨

Samedi 4 juillet 2026 | 20h-2h Lauditorium.info – 110 Chemin de la Barthe, 31340 La Magdelaine-sur-Tarn

En solo et sans pression, venez passer une soirée 100% rencontres et bonne humeur !

Au programme :

Jeux brise-glace pour faire connaissance naturellement (« Découvre-toi, découvre-moi », quiz, concours de danse…)

Musique, tapas et cocktails pour une ambiance conviviale

Bracelets colorés pour indiquer ce que vous cherchez (amitié, aventure, amusement…)

Le Facteur : Un système discret et sécurisé pour échanger des messages anonymes et créer des connexions.

️ Bar et restauration sur place – Tout pour passer une soirée inoubliable !!!

️ Réservation obligatoire → https://www.lauditorium.info/2026/07/04/soiree-celibataire-entre-toulouse-montauban-et-albi-a-la-magdelaine-sur-tarn/

Infos : 06 76 86 86 29

Lauditorium.info 110 chemin de la Barthe 31340 la Magdelaine sur Tarn La Magdelaine-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lauditorium.info/2026/07/04/soiree-celibataire-entre-toulouse-montauban-et-albi-a-la-magdelaine-sur-tarn/ »}] [{« link »: « https://www.lauditorium.info/2026/07/04/soiree-celibataire-entre-toulouse-montauban-et-albi-a-la-magdelaine-sur-tarn/ »}]

Envie de faire de nouvelles rencontres dans une ambiance détendue et conviviale ? Oubliez les écrans et les applications ! Venez partager une soirée pleine de surprises : Soirée Célibataire