✨ SOIRÉE CÉLIBATAIRE : RENCONTRES, JEUX & FUN ! ✨, Lauditorium.info, La Magdelaine-sur-Tarn
jeudi 16 juillet 2026 · Lauditorium.info · La Magdelaine-sur-Tarn
Informations pratiques
✨ SOIRÉE CÉLIBATAIRE : RENCONTRES, JEUX & FUN ! ✨ Jeudi 16 juillet, 20h30 Lauditorium.info Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T20:30:00+02:00 – 2026-07-16T23:55:00+02:00
Fin : 2026-07-16T20:30:00+02:00 – 2026-07-16T23:55:00+02:00
✨ SOIRÉE CÉLIBATAIRE : RENCONTRES, JEUX & FUN ! ✨
Jeudi 16 juillet 2026 | 20h-2h Lauditorium.info – 110 Chemin de la Barthe, 31340 La Magdelaine-sur-Tarn
En solo et sans pression, venez passer une soirée 100% rencontres et bonne humeur !
Au programme :
Jeux brise-glace pour faire connaissance naturellement (« Découvre-toi, découvre-moi », quiz, concours de danse…)
Musique, tapas et cocktails pour une ambiance conviviale
Bracelets colorés pour indiquer ce que vous cherchez (amitié, aventure, amusement…)
Le Facteur : Un système discret et sécurisé pour échanger des messages anonymes et créer des connexions.
️ Bar et restauration sur place – Tout pour passer une soirée inoubliable !!!
️ Réservation obligatoire → https://www.lauditorium.info/2026/07/04/soiree-celibataire-entre-toulouse-montauban-et-albi-a-la-magdelaine-sur-tarn/
Infos : 06 76 86 86 29
Lauditorium.info 110 chemin de la Barthe 31340 la Magdelaine sur Tarn La Magdelaine-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lauditorium.info/2026/07/04/soiree-celibataire-entre-toulouse-montauban-et-albi-a-la-magdelaine-sur-tarn/ »}] [{« link »: « https://www.lauditorium.info/2026/07/04/soiree-celibataire-entre-toulouse-montauban-et-albi-a-la-magdelaine-sur-tarn/ »}]
Envie de faire de nouvelles rencontres dans une ambiance détendue et conviviale ? Oubliez les écrans et les applications ! Venez partager une soirée pleine de surprises : Soirée Célibataire
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