✨ Stages de Qi Gong au fil des saisons ✨ Rue Pierre de Coubertin Thuré

✨ Stages de Qi Gong au fil des saisons ✨
Rue Pierre de Coubertin Halle des sports Thuré Vienne
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Animés par Christine Professeure diplômée
DAO DE L’AUTOMNE
4 octobre 2025 (Dojo de Thuré)
11 octobre 2025 (Dojo de Vouillé)
⏰ de 9h45 à 16h30
Au programme
Présentation de l’énergie de la saison
♂️ Étirement des méridiens
♀️ Pratique de mouvements spécifiques
Postures statiques et automassages
Tarif adhérents 20€ | Non-adhérents 30€
Apporter votre panier repas
⚠️ Stage confirmé à partir de 10 inscrits
Ouvert aux personnes sourdes signantes (animatrice initiée à la LSF)
Infos & inscriptions obligatoires
AAEC Le Pont de Pies
06 49 41 55 47
✉️ [lepontdepies@laposte.net](mailto:lepontdepies@laposte.net) .
