✨ Stages de Qi Gong au fil des saisons ✨ Rue Pierre de Coubertin Thuré

✨ Stages de Qi Gong au fil des saisons ✨ Rue Pierre de Coubertin Thuré samedi 4 octobre 2025.

✨ Stages de Qi Gong au fil des saisons ✨

Rue Pierre de Coubertin Halle des sports Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

✨ Stages de Qi Gong au fil des saisons ✨

Animés par Christine Professeure diplômée

DAO DE L’AUTOMNE

4 octobre 2025 (Dojo de Thuré)

11 octobre 2025 (Dojo de Vouillé)

⏰ de 9h45 à 16h30

Au programme

Présentation de l’énergie de la saison

‍♂️ Étirement des méridiens

‍♀️ Pratique de mouvements spécifiques

Postures statiques et automassages

Tarif adhérents 20€ | Non-adhérents 30€

Apporter votre panier repas

⚠️ Stage confirmé à partir de 10 inscrits

Ouvert aux personnes sourdes signantes (animatrice initiée à la LSF)

Infos & inscriptions obligatoires

AAEC Le Pont de Pies

06 49 41 55 47

✉️ [lepontdepies@laposte.net](mailto:lepontdepies@laposte.net) .

Rue Pierre de Coubertin Halle des sports Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 41 55 47 lepontdepies@laposte.net

English : ✨ Stages de Qi Gong au fil des saisons ✨

German : ✨ Stages de Qi Gong au fil des saisons ✨

Italiano :

Espanol : ✨ Stages de Qi Gong au fil des saisons ✨

L’événement ✨ Stages de Qi Gong au fil des saisons ✨ Thuré a été mis à jour le 2025-09-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne