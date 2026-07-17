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✨ Un moment en pleine nature pour les tout-petits et leurs familles ! ✨, Dieuze, Dieuze

mardi 15 septembre 2026 · Dieuze

✨ Un moment en pleine nature pour les tout-petits et leurs familles ! ✨, Dieuze, Dieuze

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Dieuze
Adresse
Etang des essarts
Ville
57260 Dieuze
Département
Moselle

✨ Un moment en pleine nature pour les tout-petits et leurs familles ! ✨ Mardi 15 septembre, 09h00 Dieuze Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T09:00:00+02:00 – 2026-09-15T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T09:00:00+02:00 – 2026-09-15T11:00:00+02:00

Au programme :
Jeu libre type mudkitchen
Temps de lecture-nature
Balade sensorielle
Activités nature
Parcours moteur nature ou yoga nature…

Prévoir des vêtements adaptés à la saison.

Sur inscription au 06.56.78.79.11

Un joli moment de découverte, d’exploration et de connexion à la nature

Dieuze Etang des essarts Dieuze 57260 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]
La Maison des 1000 Premiers Jours et la Communauté de Communes du Saulnois vous invitent à un atelier nature animé par Sophie HANESSE

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