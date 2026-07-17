✨ Un moment en pleine nature pour les tout-petits et leurs familles ! ✨, Dieuze, Dieuze
mardi 15 septembre 2026 · Dieuze
Informations pratiques
✨ Un moment en pleine nature pour les tout-petits et leurs familles ! ✨ Mardi 15 septembre, 09h00 Dieuze Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T09:00:00+02:00 – 2026-09-15T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T09:00:00+02:00 – 2026-09-15T11:00:00+02:00
Au programme :
Jeu libre type mudkitchen
Temps de lecture-nature
Balade sensorielle
Activités nature
Parcours moteur nature ou yoga nature…
Prévoir des vêtements adaptés à la saison.
Sur inscription au 06.56.78.79.11
Un joli moment de découverte, d’exploration et de connexion à la nature
Dieuze Etang des essarts Dieuze 57260 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]
La Maison des 1000 Premiers Jours et la Communauté de Communes du Saulnois vous invitent à un atelier nature animé par Sophie HANESSE
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