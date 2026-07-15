✨ Une soirée d’exception au cœur des vignes au Château Champion ! ✨ à Saint-Christophe-des-Bardes Castillon-la-Bataille
vendredi 7 août 2026 · Castillon-la-Bataille
Informations pratiques
Castillon-la-Bataille
✨ Une soirée d’exception au cœur des vignes au Château Champion ! ✨ à Saint-Christophe-des-Bardes
Castillon-la-Bataille Gironde
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
✨ Une soirée d’exception au cœur des vignes ! ✨
Le vendredi 7 août 2026, vivez une expérience jazzy au Château Champion !
Sous les étoiles, au cœur des vignes, laissez-vous emporter par la voix envoûtante de Matelyn Alicia, talentueuse vocaliste de jazz américaine.
Au programme
Concert live
Vins du Château à déguster et à emporter
️ Restauration sur place
✨ Une ambiance chaleureuse et conviviale
Château Champion
762 Route de Champion
33330 Saint-Christophe-des-Bardes
Ouverture des portes 19 h
Début du concert 20 h
️ Prévente 12 €
️ Sur place 15 €
Réservez dès maintenant via le QR code de l’affiche ou sur www.CDMGlobalPerformers.com.
Invitez vos amis, partagez l’événement et rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe du jazz, du partage et de la bonne humeur ! .
Castillon-la-Bataille 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ✨ Une soirée d’exception au cœur des vignes au Château Champion ! ✨ à Saint-Christophe-des-Bardes
L’événement ✨ Une soirée d’exception au cœur des vignes au Château Champion ! ✨ à Saint-Christophe-des-Bardes Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Castillon-Pujols
À voir aussi à Castillon-la-Bataille (Gironde)
- Ateliers culinaires Bio d’Ici Castillon-la-Bataille 28 juillet 2026
- Ateliers culinaires Bio d’Ici Castillon-la-Bataille 30 juillet 2026
- Ateliers culinaires août à Bio d’Ici Castillon-la-Bataille 22 août 2026
- Portes Ouvertes Castillon Côtes de Bordeaux (Dimanche 7 Septembre) La Maison du Vin Castillon-la-Bataille 6 septembre 2026
- Ateliers culinaires Bio d’Ici Castillon-la-Bataille 12 septembre 2026