Informations pratiques

Castillon-la-Bataille

✨ Une soirée d’exception au cœur des vignes au Château Champion ! ✨ à Saint-Christophe-des-Bardes

Castillon-la-Bataille Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

✨ Une soirée d’exception au cœur des vignes ! ✨

Le vendredi 7 août 2026, vivez une expérience jazzy au Château Champion !

Sous les étoiles, au cœur des vignes, laissez-vous emporter par la voix envoûtante de Matelyn Alicia, talentueuse vocaliste de jazz américaine.

Au programme

Concert live

Vins du Château à déguster et à emporter

️ Restauration sur place

✨ Une ambiance chaleureuse et conviviale

Château Champion

762 Route de Champion

33330 Saint-Christophe-des-Bardes

Ouverture des portes 19 h

Début du concert 20 h

️ Prévente 12 €

️ Sur place 15 €

Réservez dès maintenant via le QR code de l’affiche ou sur www.CDMGlobalPerformers.com.

Invitez vos amis, partagez l’événement et rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe du jazz, du partage et de la bonne humeur ! .

Castillon-la-Bataille 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : ✨ Une soirée d’exception au cœur des vignes au Château Champion ! ✨ à Saint-Christophe-des-Bardes

L’événement ✨ Une soirée d’exception au cœur des vignes au Château Champion ! ✨ à Saint-Christophe-des-Bardes Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Castillon-Pujols