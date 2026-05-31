✨LA QUINZAINE 2026 ★ CARMEN, L’OISEAU REBELLE DE SÉBASTIEN LAUDENBACH • AVANT-PREMIÈRE + CINÉ-ATELIER FABRICATION D’ÉVENTAILS | 8+ Samedi 27 juin, 20h30 Café des images Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T21:56:00+02:00

Fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T21:56:00+02:00

À partir de 8 ans

✨Comme un petit air de Cannes à Hérouville-Saint-Clair, c’est la Quinzaine en salle ! À partir du 10 juin 2026, la Quinzaine des cinéastes s’invite au Café des images.

CARMEN, L’OISEAU REBELLE • Réalisé par Sébastien Laudenbach • Avec les voix de Camelia Jordana, Milo Machado-Graner, Soumaye Bocoum, Carl Malapa • France • 2026 • 1h26 • Festival de Cannes 2026 • Quinzaine des cinéastes

Dans les ruelles de Séville, Salva, Belén et leur bande de gamins des rues vont affronter tous les dangers pour éloigner la menace qui plane sur Carmen, jeune femme libre et flamboyante. Le destin de Carmen, oiseau rebelle, est entre leurs mains. Carmen, l’oiseau rebelle est une adaptation libre de Carmen, le célèbre opéra-comique de Georges Bizet.

➡️ Qu’il fait chaud dans les rues de Séville ! Après la projection du film, participez à un atelier de fabrication d’éventails en papier animé par Sabine Duval, artiste plasticienne.

Atelier sur réservation, places limitées.

Film + atelier : 10€ par enfant.

Durée de l’atelier : environ 1h.

→ Pour s’inscrire à l’atelier, il suffit d’acheter la place ciné-atelier en cliquant sur le bouton « acheter ma place » en bas de l’affiche du film sur cette page ou à l’accueil du cinéma ! Les adultes qui accompagnent peuvent acheter leur place aux tarifs habituels

Tarif TRIBU 16€ pour 4 personnes

avec au moins 1 enfant (- de 14 ans) et au moins 1 adulte

★ DÉCOUVRIR TOUT LE PROGRAMME

✨LA QUINZAINE DES CINÉASTES 2026 AU CAFÉ DES IMAGES !

️TARIFS habituels du cinéma

Pour ne pas rater une miette de cette proposition exceptionnelle, le Café des images vous propose plusieurs pass :

PASS TOUTE LA QUINZAINE • 40€ pour tous les films !

PASS ÉVÉNEMENTS QUINZAINE • 20€ pour 4 événements !

Entrée gratuite pour les personnes accréditées à la Quinzaine des cinéastes 2026

★ LA QUINZAINE EN SALLE Pour offrir la possibilité aux spectateur.rices des salles art et essai de découvrir la sélection dans la foulée du festival de Cannes, la Quinzaine des Cinéastes propose une saison d’avant-premières des films de la nouvelle édition dans une trentaine de salles de cinéma partenaires.

À noter : les goodies de la Quinzaine des Cinéastes sont en vente dans votre cinéma préféré !

Café des images 4 square du théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 0231453470 https://cafedesimages.fr/ [{« type »: « phone », « value »: null}] Le Café des images, un cinéma-monde aux horizons ouverts

Cinéma innovant, cuisine durable et tiers-lieu solidaire, le Café des images se réinvente depuis 45 ans autour de projets inattendus qui respirent profondément avec le monde et la société autour. Expérimentations plurielles, participatives et réflexives y prennent ainsi place pour mieux imaginer avec les habitant.es et les publics l’avenir du territoire comme celui de la salle de cinéma.

Le Café des images aime les belles histoires…

Cinéma SEBASTIEN LAUDENBACH