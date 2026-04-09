❁ ✿ ❀༺ Les Sarah sont dans la place à Bréquigny ! ‧˚❀ ༉ ‧ ˚ ☘︎ Place Sarah Bernhardt Rennes
❁ ✿ ❀༺ Les Sarah sont dans la place à Bréquigny ! ‧˚❀ ༉ ‧ ˚ ☘︎ Place Sarah Bernhardt Rennes jeudi 23 avril 2026.
❁ ✿ ❀༺ Les Sarah sont dans la place à Bréquigny ! ‧˚❀ ༉ ‧ ˚ ☘︎ Place Sarah Bernhardt Rennes Jeudi 23 avril, 12h30 Ille-et-Vilaine
Faisons vivre cette place Sarah Bernhardt
Rendons les femmes plus visibles dans toutes leurs diversités culturelles, à l’image du quartier Bréquigny.
Donnons la parole à toutes et tous et échangeons.
**Retrouvons-nous pour manger ensemble, le jeudi 23 avril 2026 de 12h30 à 14h00.**
Chacun.e apporte son repas ou achète aux étals du marché.
**Nous vous attendons nombreuses et nombreux.**
**Au plaisir de notre rencontre ! **
**Ouvert à toutes et tous !**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-23T12:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-23T14:00:00.000+02:00
1
Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Écrire et dire – Lecture-rencontre avec Marine Bachelot Nguyen MJC Grand Cordel Rennes 9 avril 2026
- Yoga du Rire : Chasse aux œufs Maison de Quartier de Villejean Rennes 9 avril 2026
- JAY-JAY JOHANSON CABARET BOTANIQUE Rennes 10 avril 2026
- AMY LONDON DANS J’ETAIS PAS PRETE COMEDIE DE RENNES Rennes 10 avril 2026
- « Qu’est-ce que l’IA ? » – Conférence introductive et historique par Guillaume Gravier Chambre de Métiers et de l’Artisanat Rennes 10 avril 2026