❁ ✿ ❀༺ Les Sarah sont dans la place à Bréquigny ! ‧˚❀ ༉ ‧ ˚ ☘︎ Place Sarah Bernhardt Rennes Jeudi 23 avril, 12h30 Ille-et-Vilaine

Faisons vivre cette place Sarah Bernhardt

Rendons les femmes plus visibles dans toutes leurs diversités culturelles, à l’image du quartier Bréquigny.

Donnons la parole à toutes et tous et échangeons.

**Retrouvons-nous pour manger ensemble, le jeudi 23 avril 2026 de 12h30 à 14h00.**

Chacun.e apporte son repas ou achète aux étals du marché.

**Nous vous attendons nombreuses et nombreux.**

**Au plaisir de notre rencontre ! **

**Ouvert à toutes et tous !**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-23T12:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-23T14:00:00.000+02:00

1



Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

