❁ ✿ ❀༺ Les Sarah sont dans la place à Bréquigny ! ‧˚❀ ༉ ‧ ˚ ☘︎, Place Sarah Bernhardt, Rennes
❁ ✿ ❀༺ Les Sarah sont dans la place à Bréquigny ! ‧˚❀ ༉ ‧ ˚ ☘︎, Place Sarah Bernhardt, Rennes jeudi 23 avril 2026.
❁ ✿ ❀༺ Les Sarah sont dans la place à Bréquigny ! ‧˚❀ ༉ ‧ ˚ ☘︎ Jeudi 23 avril, 12h30 Place Sarah Bernhardt Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T12:30:00+02:00 – 2026-04-23T14:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T12:30:00+02:00 – 2026-04-23T14:00:00+02:00
Rendons les femmes plus visibles dans toutes leurs diversités culturelles, à l’image du quartier Bréquigny.
Donnons la parole à toutes et tous et échangeons.
Retrouvons-nous pour manger ensemble, le jeudi 23 avril 2026 de 12h30 à 14h00.
Chacun.e apporte son repas ou achète aux étals du marché.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.
Au plaisir de notre rencontre !
Ouvert à toutes et tous !
Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt rennes Rennes 35032 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne
Faisons vivre cette place Sarah Bernhardt Rencontres Convivialité
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