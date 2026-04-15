❁ ✿ ❀༺ Les Sarah sont dans la place à Bréquigny ! ‧˚❀ ༉ ‧ ˚ ☘︎, Place Sarah Bernhardt, Rennes

❁ ✿ ❀༺ Les Sarah sont dans la place à Bréquigny ! ‧˚❀ ༉ ‧ ˚ ☘︎ Jeudi 23 avril, 12h30 Place Sarah Bernhardt Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T12:30:00+02:00 – 2026-04-23T14:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T12:30:00+02:00 – 2026-04-23T14:00:00+02:00

Rendons les femmes plus visibles dans toutes leurs diversités culturelles, à l’image du quartier Bréquigny.

Donnons la parole à toutes et tous et échangeons.

Retrouvons-nous pour manger ensemble, le jeudi 23 avril 2026 de 12h30 à 14h00.

Chacun.e apporte son repas ou achète aux étals du marché.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

Au plaisir de notre rencontre !

Ouvert à toutes et tous !

Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt rennes Rennes 35032 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne

Faisons vivre cette place Sarah Bernhardt Rencontres Convivialité