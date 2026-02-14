❁ ✿ ❀༺ Les Sarah sont dans la place à Bréquigny ! ‧₊˚❀ ༉ ‧₊ ˚. ☘︎ Place Sarah Bernhardt Rennes
❁ ✿ ❀༺ Les Sarah sont dans la place à Bréquigny ! ‧₊˚❀ ༉ ‧₊ ˚. ☘︎ Place Sarah Bernhardt Rennes Jeudi 19 mars, 12h30 Ille-et-Vilaine
Dans l’attente de notre évènement du 28 mars prochain, faisons vivre cette place Sarah Bernhardt
Rendons les femmes plus visibles dans toutes leurs diversités culturelles,
à l’image du quartier Bréquigny.
Donnons la parole à toutes et tous et échangeons.
**Retrouvons-nous pour manger ensemble,**
**le jeudi 19 mars 2026 de 12h30 à 14h00.**
Nous vous donnons rendez-vous au « Fournil », place Sarah Bernhardt, où nous achèterons notre repas, nos boissons.
**Nous vous attendons nombreuses et nombreux.**
**Au plaisir de notre rencontre ! **
Ouvert à toutes et tous !
Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine