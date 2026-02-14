❁ ✿ ❀༺ Les Sarah sont dans la place à Bréquigny ! ‧₊˚❀ ༉ ‧₊ ˚. ☘︎ Place Sarah Bernhardt Rennes Jeudi 19 mars, 12h30 Ille-et-Vilaine

Dans l’attente de notre évènement du 28 mars prochain, faisons vivre cette place Sarah Bernhardt

Rendons les femmes plus visibles dans toutes leurs diversités culturelles,

à l’image du quartier Bréquigny.

Donnons la parole à toutes et tous et échangeons.

**Retrouvons-nous pour manger ensemble,**

**le jeudi 19 mars 2026 de 12h30 à 14h00.**

Nous vous donnons rendez-vous au « Fournil », place Sarah Bernhardt, où nous achèterons notre repas, nos boissons.

**Nous vous attendons nombreuses et nombreux.**

**Au plaisir de notre rencontre ! **

Ouvert à toutes et tous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-19T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-19T14:00:00.000+01:00

Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



