❄️ P•MATRIMOINE•S • RÉTRO ANJA BREIEN ★ CINÉ-CLUB DE CAEN • LA PERSÉCUTION (NORVÈGE), Café des images, Hérouville-Saint-Clair

❄️ P•MATRIMOINE•S • RÉTRO ANJA BREIEN ★ CINÉ-CLUB DE CAEN • LA PERSÉCUTION (NORVÈGE) Jeudi 21 mai, 20h30 Café des images Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T20:30:00+02:00 – 2026-05-21T22:03:00+02:00

Fin : 2026-05-21T20:30:00+02:00 – 2026-05-21T22:03:00+02:00

❄️Le Café des images à l’heure nordique !

Comme un avant-goût du Festival Les Boréales 2026, et dans le cadre de la rétrospective consacrée à la cinéaste norvégienne Anja Breien, le Ciné-Club de Caen vous propose de découvrir La Persécution. Comme une fable historique à la résonance contemporaine, le film nous plonge dans une chasse aux sorcières brillamment filmée.

“Un film encore d’ une grande actualité, un film toujours dangereux.” Anja Breien

Au début du 17ème siècle, Eli fermière et tisserande, est éprise de liberté et d’indépendance s’attire la jalousie et les soupçons de ses voisins. Peu à peu, on commence à lui attribuer des pouvoirs surnaturels et maléfiques. Eli est bientôt accusée de sorcellerie.

Avec une grande économie de moyens, le style d’Anja Breien brille ici par son approche réaliste et sa sensualité. Tourné dans un dialecte de l’Est de la Norvège, le film impressionne par sa modernité et par la puissance de son propos universel. Par le film de genre et le film historique, la cinéaste poursuit ainsi son projet politique et esthétique : ausculter et dénoncer une société hypocrite, misogyne et patriarcale tout en filmant de grands et complexes personnages féminins. Lil Terselius, grande actrice d’origine suédoise, remporta le prix d’interprétation féminine au Festival de Venise en 1981.

Mostra de Venise 1981 • Mention spéciale et Prix de la meilleure actrice

Inédit en France • Version restaurée par Norsk Film Distribusjon

À l’issue de la projection de LA PERSÉCUTION de Anja Breien, le Ciné-Club de Caen vous propose un temps d’analyse et d’échange dans la salle, animée par Milann Baupin et Jean-Luc Lacuve.

Après la projection et la discussion, moment convivial autour d’un verre offert.

❄️ P•MATRIMOINE•S ★ RÉTROSPECTIVE ANJA BREIEN (NORVÈGE)

DÉCOUVRIR TOUT LE PROGRAMME

Café des images 4 square du théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 0231453470 https://cafedesimages.fr/ [{« type »: « phone », « value »: null}] Le Café des images, un cinéma-monde aux horizons ouverts

Cinéma innovant, cuisine durable et tiers-lieu solidaire, le Café des images se réinvente depuis 45 ans autour de projets inattendus qui respirent profondément avec le monde et la société autour. Expérimentations plurielles, participatives et réflexives y prennent ainsi place pour mieux imaginer avec les habitant.es et les publics l’avenir du territoire comme celui de la salle de cinéma.

Le Café des images aime les belles histoires…

Cinéma ANJA BREIEN