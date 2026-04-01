❤️ Les Parcours du Cœur de Thuré Édition 2026 ! ❤️ salle polyvalente de Thuré Thuré
❤️ Les Parcours du Cœur de Thuré Édition 2026 ! ❤️ salle polyvalente de Thuré Thuré samedi 25 avril 2026.
Thuré
❤️ Les Parcours du Cœur de Thuré Édition 2026 ! ❤️
salle polyvalente de Thuré Rue du Vieux Palais Thuré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
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salle polyvalente de Thuré Rue du Vieux Palais Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 86 19
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English : ❤️ Les Parcours du Cœur de Thuré Édition 2026 ! ❤️
L’événement ❤️ Les Parcours du Cœur de Thuré Édition 2026 ! ❤️ Thuré a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne