❤️ Les Parcours du Cœur de Thuré Édition 2026 ! ❤️ salle polyvalente de Thuré Thuré

Thuré

❤️ Les Parcours du Cœur de Thuré Édition 2026 ! ❤️

salle polyvalente de Thuré Rue du Vieux Palais Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

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salle polyvalente de Thuré Rue du Vieux Palais Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 86 19

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English : ❤️ Les Parcours du Cœur de Thuré Édition 2026 ! ❤️

L’événement ❤️ Les Parcours du Cœur de Thuré Édition 2026 ! ❤️ Thuré a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne