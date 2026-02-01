❤️ Soirée Saint-Valentin ❤️ Baron
❤️Soirée Saint Valentin à l’hirondelle ❤️
Samedi 14 février
à partir de 19 h 30
Menu spécial Saint-Valentin 35€
Sur réservation 03 44 54 21 30
2 place de la République 60300 Baron
Un concert de Zad & Jerem animera votre soirée.
2 Place de la République Baron 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 21 30
English :
valentine’s evening at l’hirondelle ?
? Saturday February 14th
? from 7:30 pm
? Special Valentine’s menu: 35?
? By reservation 03 44 54 21 30
? 2 place de la République 60300 Baron
a concert by Zad & Jerem will liven up your evening.
