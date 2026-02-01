❤️ Soirée Saint-Valentin ❤️

2 Place de la République Baron Oise

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

❤️Soirée Saint Valentin à l’hirondelle ❤️

Samedi 14 février

à partir de 19 h 30

Menu spécial Saint-Valentin 35€

Sur réservation 03 44 54 21 30

2 place de la République 60300 Baron

Un concert de Zad & Jerem animera votre soirée.

❤️Soirée Saint Valentin à l’hirondelle ❤️

Samedi 14 février

à partir de 19 h 30

Menu spécial Saint-Valentin 35€

Sur réservation 03 44 54 21 30

2 place de la République 60300 Baron

Un concert de Zad & Jerem animera votre soirée. .

2 Place de la République Baron 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 21 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

valentine’s evening at l’hirondelle ?

? Saturday February 14th

? from 7:30 pm

? Special Valentine’s menu: 35?

? By reservation 03 44 54 21 30

? 2 place de la République 60300 Baron

a concert by Zad & Jerem will liven up your evening.

L’événement ❤️ Soirée Saint-Valentin ❤️ Baron a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme du Pays de Valois