ꔋ ‘ ꔋ 2ème Edition Beugnon-Thireuil
ꔋ ‘ ꔋ 2ème Edition Beugnon-Thireuil samedi 1 août 2026.
Beugnon-Thireuil
ꔋ ‘ ꔋ 2ème Edition
Etangs Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Le F’Estivale de l’Empreinte proposera un marché d’artisans locaux, trois concerts, de quoi se restaurer et un feu d’artifice. .
Etangs Beugnon-Thireuil 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 10 36 79 assolempreinte79@gmail.com
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English : ꔋ ‘ ꔋ 2ème Edition
L’événement ꔋ ‘ ꔋ 2ème Edition Beugnon-Thireuil a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Val de Gâtine