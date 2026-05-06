Beugnon-Thireuil

ꔋ ‘ ꔋ 2ème Edition

Etangs Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le F’Estivale de l’Empreinte proposera un marché d’artisans locaux, trois concerts, de quoi se restaurer et un feu d’artifice. .

Etangs Beugnon-Thireuil 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 10 36 79 assolempreinte79@gmail.com

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English : ꔋ ‘ ꔋ 2ème Edition

L’événement ꔋ ‘ ꔋ 2ème Edition Beugnon-Thireuil a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Val de Gâtine