 Visite de la Chapelle Notre-Dame de l’Aumône Chapelle Notre-Dame de l’Aumône Rumilly

 Visite de la Chapelle Notre-Dame de l’Aumône Chapelle Notre-Dame de l’Aumône Rumilly samedi 20 septembre 2025.

 Visite de la Chapelle Notre-Dame de l’Aumône 20 et 21 septembre Chapelle Notre-Dame de l’Aumône Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Haut lieu de pèlerinage, du paysage et des légendes rumilliennes depuis le XIIème siècle, venez découvrir ou redécouvrir la Chapelle de l’Aumône grâce à l’association des amis du vieux Rumilly et de l’Albanais.

Chapelle Notre-Dame de l’Aumône rue amédée de conzier 74150 Rumilly Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Haut lieu de pèlerinage, du paysage et des légendes rumilliennes depuis le XIIème siècle, venez découvrir ou redécouvrir la Chapelle de l’Aumône grâce à l’association des amis du vieux Rumilly et de…

© Ville de Rumilly