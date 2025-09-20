Visite de la Chapelle Notre-Dame de l’Aumône Chapelle Notre-Dame de l’Aumône Rumilly
Visite de la Chapelle Notre-Dame de l’Aumône Chapelle Notre-Dame de l’Aumône Rumilly samedi 20 septembre 2025.
Visite de la Chapelle Notre-Dame de l’Aumône 20 et 21 septembre Chapelle Notre-Dame de l’Aumône Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Haut lieu de pèlerinage, du paysage et des légendes rumilliennes depuis le XIIème siècle, venez découvrir ou redécouvrir la Chapelle de l’Aumône grâce à l’association des amis du vieux Rumilly et de l’Albanais.
Chapelle Notre-Dame de l’Aumône rue amédée de conzier 74150 Rumilly Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Haut lieu de pèlerinage, du paysage et des légendes rumilliennes depuis le XIIème siècle, venez découvrir ou redécouvrir la Chapelle de l’Aumône grâce à l’association des amis du vieux Rumilly et de…
© Ville de Rumilly