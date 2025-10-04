️‍♂️ Animation Enquêtes : À vous de jouer ! Bibliothèque – Épercieux-Saint-Paul Épercieux-Saint-Paul

️‍♂️ Animation Enquêtes : À vous de jouer ! Samedi 4 octobre, 09h00 Bibliothèque – Épercieux-Saint-Paul Loire

Début : 2025-10-04T09:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T09:00 – 2025-10-04T12:00

️‍♂️ Animation Enquêtes : À vous de jouer !

Envie de jouer les détectives, de résoudre des énigmes palpitantes ou de découvrir des histoires sombres et captivantes ? Rejoignez-nous pour une animation 100% enquête, où suspens et réflexion seront au rendez-vous !

Au programme :

• Jeux d’enquêtes pour tous les goûts : Cluedo, Mystères de Pékin, Sherlock Express…

• Coin lecture en accès libre : bandes dessinées, polars et livres à énigmes.

Que vous soyez amateur de frissons, fin limier ou simple curieux, cette animation est faite pour vous ! Venez élucider les mystères, démasquer les coupables et explorer l’univers fascinant de l’investigation.

Tout public • Entrée libre

Bibliothèque – Épercieux-Saint-Paul Chemin des Rencontres 42110 Épercieux-Saint-Paul Épercieux-Saint-Paul 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477263147

Affiche conçue avec Copilot (Microsoft)