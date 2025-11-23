️✨ Besoin d’aide pour vos démarches administratives en ligne ? ✨ ️ MJC maison de suède Rennes
Sur inscription
La MJC Maison de Suède vous propose des ateliers d’accompagnement pour vous aider à réaliser toutes vos démarches numériques : CAF, AMELI, impôts … Nous sommes là pour vous guider pas à pas !
Quand ?
➡️ Lundi de 14h00 à 15h30
➡️ Vendredi de 9h30 à 11h00
Uniquement sur inscription :
02 99 51 61 70
Directement sur place
[mdsnumerique.annick@gmail.com](mailto:mdsnumerique.annick@gmail.com)
Venez en toute simplicité, on apprend ensemble, à votre rythme !
Rejoignez-nous pour gagner en autonomie et en confiance dans le numérique !
MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine