️✨ Besoin d'aide pour vos démarches administratives en ligne ? ✨ ️ MJC maison de suède Rennes 12 janvier – 3 juillet 2026

La MJC Maison de Suède vous propose des ateliers d’accompagnement pour vous aider à réaliser toutes vos démarches numériques : CAF, AMELI, impôts … Nous sommes là pour vous guider pas à pas !

Quand ?

➡️ Lundi de 14h00 à 15h30

➡️ Vendredi de 9h30 à 11h00

Uniquement sur inscription :

02 99 51 61 70

Directement sur place

[mdsnumerique.annick@gmail.com](mailto:mdsnumerique.annick@gmail.com)

Venez en toute simplicité, on apprend ensemble, à votre rythme !

Rejoignez-nous pour gagner en autonomie et en confiance dans le numérique !

Début : 2026-01-12T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-07-03T11:00:00.000+02:00

0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com

MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine