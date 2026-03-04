️ Atelier d’écriture ️ Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mardi 17 mars, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dans le cadre du programme “ La Part Bell’ « , Maryvonne ERHEL et Marie-France TIROT vous proposent de jouer avec les mots : une collecte de mots, pour en faire un texte collectif, en mettant à l’honneur les femmes. ✒️​ ​

Mardi 17 MARS de 10H à 12H

Maison de Quartier La Bellangerais

️ Gratuit – sur inscription 02 99 27 21 10

Début : 2026-03-17T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-17T12:00:00.000+01:00

02 99 27 21 10

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



