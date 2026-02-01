️ Dédicace d’Asrunn Nanteuil-le-Haudouin

️ Dédicace d’Asrunn

10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 13:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

L’auteure de fantasy Asrunn, passionnée de mythologie nordique et créatrice d’univers empreints de magie, sera en dédicace à la boutique Milie Rose à Nanteuil-le-Haudouin ️

Éternelle rêveuse, Asrunn façonne des personnages attachants et des mondes propices à l’évasion, comme dans sa série Kylansnö, où se mêlent légendes nordiques, quête de soi et destins guidés par les dieux.

À l’occasion de la sortie du Tome 2, Kylansnö L’Émancipation, plongez dans une aventure où Eir, jeune Valkyrie, découvre un Asgard tiraillé entre dieux et géants, et où sa liberté pourrait bouleverser l’ordre établi. Une saga épique qui explore alliances, magie ancestrale et combats intérieurs.

Un rendez‑vous incontournable pour les amateurs de fantasy nordique et les lecteurs en quête d’évasion !

Samedi 21 février

de 13h à 18h

Milie Rose

10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France

English :

Fantasy author Asrunn, passionate about Norse mythology and creator of universes imbued with magic, will be signing at the Milie Rose boutique in Nanteuil-le-Haudouin ?

An eternal dreamer, Asrunn fashions endearing characters and escapist worlds, as in her Kylansnö series, which combines Nordic legends, the quest for self and god-guided destinies.

? On the occasion of the release of Volume 2, Kylansnö: L?Émancipation, plunge into an adventure where Eir, a young Valkyrie, discovers an Asgard torn between gods and giants, and where her freedom could upset the established order. An epic saga that explores alliances, ancestral magic and inner battles.

A must for fans of Nordic fantasy and readers in search of escape!

? Saturday, February 21st

? 1pm to 6pm

? Milie Rose

