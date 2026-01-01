️ Dédicace de Nicolas Dels Crépy-en-Valois

️ Dédicace de Nicolas Dels

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Tarif : -4 – -4 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 12:30:00

Date(s) :

2026-01-24

La Médiathèque accueille Nicolas Dels pour une séance de dédicaces autour de son roman Black Eye, un récit haletant à la croisée du thriller, de la dystopie et de la science-fiction.

Plongé dans un futur où, en 2100, l’équilibre du monde repose entre les mains d’un seul homme, le lecteur suit Marc dans une lutte intense entre survie, loyauté et destin collectif. Entre tension politique et drame humain, Black Eye interroge nos choix face au pouvoir et au progrès.

Une rencontre à ne pas manquer pour les amateurs de récits sombres et captivants.

Samedi 24 janvier

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Médiathèque de Crépy-en-Valois

Accès libre.

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

? The Médiathèque welcomes Nicolas Dels for a book signing of his novel Black Eye, a breathtaking tale at the crossroads of thriller, dystopia and science fiction.

Plunged into a future where, in 2100, the balance of the world rests in the hands of a single man, the reader follows Marc in an intense struggle between survival, loyalty and collective destiny. Between political tension and human drama, Black Eye questions our choices in the face of power and progress.

A not-to-be-missed encounter for fans of dark, captivating tales.

? Saturday, January 24th

? 10am to 12:30pm and 2pm to 5pm

? Crépy-en-Valois media library

Free access.

