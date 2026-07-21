Informations pratiques

Lure

️ Luro’Broc

Place de la Libération Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

️ Le Luro’Broc vous donne rendez-vous à Lure pour une nouvelle édition de son vide-greniers.

Venez chiner parmi de nombreux exposants et dénicher objets anciens, livres, vêtements, jouets, décoration et bien d’autres articles de seconde main.

Dimanche 2 août 2026

Place de la Libération Lure

Événement organisé par le Comité des Fêtes Lurons. .

Place de la Libération Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : ️ Luro’Broc

L’événement ️ Luro’Broc Lure a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE