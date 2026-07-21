️ Luro’Broc Lure
dimanche 2 août 2026 · Lure
Informations pratiques
Lure
️ Luro’Broc
Place de la Libération Lure Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
️ Le Luro’Broc vous donne rendez-vous à Lure pour une nouvelle édition de son vide-greniers.
Venez chiner parmi de nombreux exposants et dénicher objets anciens, livres, vêtements, jouets, décoration et bien d’autres articles de seconde main.
Dimanche 2 août 2026
Place de la Libération Lure
Événement organisé par le Comité des Fêtes Lurons. .
Place de la Libération Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : ️ Luro’Broc
L’événement ️ Luro’Broc Lure a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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