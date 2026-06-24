Informations pratiques

Vouhenans

️ Marché de producteurs et d’artisans locaux à Vouhenans.

Espoir de La Butte Vouhenans Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 17:00:00

fin : 2026-07-02 21:00:00

Date(s) :

2026-07-02

️ Marché de producteurs et d’artisans locaux à Vouhenans.

Découvrez les produits du terroir et le savoir-faire artisanal local fromages, miel, bières artisanales, pains, viandes, vins, plantes, bijoux, céramiques, créations artisanales et bien d’autres spécialités. Une offre de restauration sera également proposée sur place.

Jeudi 2 juillet 2026

De 17 h à 21 h

Espace de l’Espoir de la Butte Vouhenans. .

Espoir de La Butte Vouhenans 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 44 06 46

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English : ️ Marché de producteurs et d’artisans locaux à Vouhenans.

L’événement ️ Marché de producteurs et d’artisans locaux à Vouhenans. Vouhenans a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE