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️ RANDONNÉE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE ️ Rue du lycée thuré Thuré
samedi 29 août 2026 · Rue du lycée thuré · Thuré
Informations pratiques
Thuré
️ RANDONNÉE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE ️
Rue du lycée thuré Lycée agricole de Thuré Thuré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:30:00
fin : 2026-08-29 20:00:00
Date(s) :
2026-08-29
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Rue du lycée thuré Lycée agricole de Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 56 33 67
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English : ️ RANDONNÉE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE ️
L’événement ️ RANDONNÉE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE ️ Thuré a été mis à jour le 2026-07-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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