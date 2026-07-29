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️ RANDONNÉE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE ️ Rue du lycée thuré Thuré

samedi 29 août 2026 · Rue du lycée thuré · Thuré

️ RANDONNÉE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE ️ Rue du lycée thuré Thuré

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Rue du lycée thuré
Adresse
Lycée agricole de Thuré
Ville
86540 Thuré
Département
Vienne
Tarif

Thuré

️ RANDONNÉE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE ️

Rue du lycée thuré Lycée agricole de Thuré Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:30:00
fin : 2026-08-29 20:00:00

Date(s) :
2026-08-29

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Rue du lycée thuré Lycée agricole de Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 56 33 67 

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English : ️ RANDONNÉE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE ️

L’événement ️ RANDONNÉE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE ️ Thuré a été mis à jour le 2026-07-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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