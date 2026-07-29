️ RANDONNÉE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE ️ Rue du lycée thuré Thuré

Informations pratiques

Thuré

️ RANDONNÉE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE ️

Rue du lycée thuré Lycée agricole de Thuré Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:30:00

fin : 2026-08-29 20:00:00

Date(s) :

2026-08-29

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Rue du lycée thuré Lycée agricole de Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 56 33 67

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English : ️ RANDONNÉE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE ️

L’événement ️ RANDONNÉE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE ️ Thuré a été mis à jour le 2026-07-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne