️ [ STAGE DE PEINTURE ACRYLIQUE] ️ La Tour des Villains Le Montsaugeonnais

️ [ STAGE DE PEINTURE ACRYLIQUE] ️ Mercredi 22 octobre, 10h00 La Tour des Villains Haute-Marne

Tarif plein : 40€ / Réduit : 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-22T10:00:00+01:00 – 2025-10-22T16:00:00+01:00

Fin : 2025-10-22T10:00:00+01:00 – 2025-10-22T16:00:00+01:00

Tu es du genre à ne pas savoir tenir un pinceau ou tu es plutôt un vrai Picasso ? ‍

Tu deborde de créativité ou tu aimerais développer cette faculté ?

Tu veux t’offrir un petit moment de loisir rien qu’à toi ou tu as envie de partager une activité avec tes enfants et petits enfants ? ‍ ‍

Peu importe qui tu es, ce dont tu as besoin et avec qui tu viens : ce stage est fait pour toi! Damien VALENTIN s’adaptera à tes besoins.

Matériel fourni ️

Repas tiré du sac

Goûter offert pour les enfants

☎️ Renseignements et inscription obligatoire

La Tour des Villains Montsaugeon Le Montsaugeonnais 52190 Montsaugeon Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 07 60 44 98 62 »}]

Initiation ou perfectionnement pour enfants et adultes ! arts plastiques peinture