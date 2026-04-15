️Vernissage de l’exposition Phantasia de Marie Pic, BAM projects, Bordeaux

️Vernissage de l’exposition Phantasia de Marie Pic Mercredi 29 avril, 18h00 BAM projects Gironde

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T21:00:00+02:00

Exposition Phantasia

Marie Pic

Exposition du 29 avril au 11 juillet 2026

Horaires d’ouverture : du mercredi au samedi, de 11h à 18h

(*Fermeture exceptionnelle le vendredi 1er mai 2026.)

BAM projects, 47 rue Lombard, Bordeaux

+ d’infos : www.bam-projects.com ou contact@bam-projects.com

Marie Pic, artiste céramiste française née en 1996, est diplômée de l’École nationale supérieure d’art et de design de Limoges en 2021. Elle est lauréate du prix du jury lors de l’édition 2026 de Ceramic Brussels.

Marie Pic explore les notions de passage et de seuil à travers des formes sculpturales mêlant architectures et formes végétales. Ouvertures et portails en bas-relief, inspirés de l’Art Nouveau ou encore de la joaillerie XVIIème siècle, associent rigueur formelle et motifs organiques, où l’ornement devient structure.

L’exposition Phantasia s’envisage comme un espace en métamorphose. Emprunté à la « phantasia », le titre évoque l’émergence d’images à la lisière du visible et du mental : formes en éclosion, portails et fragments organiques s’y recomposent.

Une première exposition à Bordeaux, à découvrir jusqu’au 11 juillet 2026 !

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BAM projects 47, Rue Lombard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@bam-projects.com »}] [{« link »: « http://www.bam-projects.com »}]

mercredi 29 avril – 18h>21h exposition vernissage

Marie Pic