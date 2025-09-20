02. Musée Mathurin Méheut Journées européennes du patrimoine Place du Champ de Foire Lamballe-Armor

Place du Champ de Foire Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Visite guidée spéciale rencontre avec une restauratrice d’art. A 11h et 14h. Durée 1h.

Accompagnés par Justyna Szpila-Verdavaine, restauratrice spécialisée en peinture et arts graphiques, découvrez la chaîne de préservation du patrimoine et le métier de restaurateur, puis plongez dans la restauration de deux œuvres de Mathurin Méheut récemment restaurées Les Goémoniers et Les Mammouths.

Visite libre d’ une heure de l’exposition de l’année Réveiller les animaux disparus et du parcours permanent. Sur le reste de la journée. Durée 1h.

Réservations en ligne fortement conseillées en raison de la jauge limitée du musée. .

Place du Champ de Foire Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

