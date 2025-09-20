03. Bibliothèque Journées européennes du patrimoine Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor
Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
2025-09-20
Le crayon vagabond
Bruno Daverdin, architecte paysagiste et artiste lamballe-armoricain, vous propose de déambuler, crayon et carnet en main pour observer et dessiner le patrimoine végétal de Lamballe-Armor. Pas besoin de savoir dessiner pour participer ! Votre travail Artiste en herbe sera exposé durant le mois de décembre lors de l’exposition Armor en couleurs de Bruno Daverdin.
Sur inscription. .
