04. Eglise Saint-Martin Journées Européennes du Patrimoine Eglise St Martin Lamballe-Armor

Eglise St Martin 1 Place Saint-Martin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20

L’église Saint Martin fut fondée par des moines (de Marmoutiers près de Tours) en 1084. C’est l’église lamballaise la plus ancienne. Marquée successivement par un style roman puis gothique, elle est dotée d’un clocher Renaissance.

Restaurée en 2010, elle révèle aujourd’hui de magnifique traces de fresques médiévales mais également des retables et des statues du 18ème siècle.

Visites guidées en continu .

Eglise St Martin 1 Place Saint-Martin Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 13 83 08

