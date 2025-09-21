04. L’Église Saint-Pierre Saint-Paul Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Erquy
04. L’Église Saint-Pierre Saint-Paul Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Erquy dimanche 21 septembre 2025.
04. L’Église Saint-Pierre Saint-Paul Journées Européennes du Patrimoine
Eglise Saint-Pierre Saint-Paul 3 Place du Centre Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-21
L’église vous propose des visites guidées par petits groupes tout au long de l’après-midi. .
Eglise Saint-Pierre Saint-Paul 3 Place du Centre Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 31 21
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement 04. L’Église Saint-Pierre Saint-Paul Journées Européennes du Patrimoine Erquy a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André