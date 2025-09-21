04. L’Église Saint-Pierre Saint-Paul Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Erquy

04. L’Église Saint-Pierre Saint-Paul Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Erquy dimanche 21 septembre 2025.

04. L’Église Saint-Pierre Saint-Paul Journées Européennes du Patrimoine

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul 3 Place du Centre Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

L’église vous propose des visites guidées par petits groupes tout au long de l’après-midi. .

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul 3 Place du Centre Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 31 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 04. L’Église Saint-Pierre Saint-Paul Journées Européennes du Patrimoine Erquy a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André