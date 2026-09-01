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AGENDA · Moncontour

04. Mairie de Moncontour – Journées européennes du patrimoine Moncontour

dimanche 20 septembre 2026 · Moncontour

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
22510 Moncontour
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Moncontour

04. Mairie de Moncontour – Journées européennes du patrimoine

Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite de la salle du Conseil avec diaphragmatique.   .

Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 41 05 

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English :

L’événement 04. Mairie de Moncontour – Journées européennes du patrimoine Moncontour a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor

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