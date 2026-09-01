AGENDA · Moncontour
04. Mairie de Moncontour – Journées européennes du patrimoine Moncontour
dimanche 20 septembre 2026 · Moncontour
Informations pratiques
Moncontour
04. Mairie de Moncontour – Journées européennes du patrimoine
Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite de la salle du Conseil avec diaphragmatique. .
Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 41 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 04. Mairie de Moncontour – Journées européennes du patrimoine Moncontour a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor
À voir aussi à Moncontour (Côtes-d'Armor)
- Visite commentée : les lavoirs au fil de l’eau, Église Saint-Nicolas, Moncontour 19 septembre 2026
- Visite du donjon de Moncontour, Donjon de Moncontour, Moncontour 19 septembre 2026
- Visite du Jardin d’Hildegarde Venelle du Château Moncontour 20 septembre 2026
- Visite du Jardin d’Hildegarde Venelle du Château Moncontour 27 septembre 2026
- STESF : Ouverture de l’atelier d’ébénisterie et marqueterie de paille Cépi Ebénisterie Moncontour 22 octobre 2026