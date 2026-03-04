04 – Salon de l’élevage bas-alpin, Salle Osco Manosco, Manosque (04), Manosque

04 – Salon de l’élevage bas-alpin 28 et 29 mars Salle Osco Manosco, Manosque (04) Alpes-de-Haute-Provence

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T09:30:00+01:00 – 2026-03-28T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-29T09:30:00+02:00 – 2026-03-29T17:30:00+02:00

Pendant deux jours, venez célébrer l’élevage, le terroir et les traditions de notre territoire dans une ambiance conviviale et festive.

Ce salon est une belle occasion de découvrir les richesses de notre agriculture, de partager un moment chaleureux en famille ou entre amis et de célébrer ensemble l’élevage et la gastronomie locale.

APPEL AUX ÉLEVEURS

Les inscriptions sont ouvertes pour les éleveurs souhaitant présenter des ovins en concours ou exposer des animaux.

Intéressé(e) ?

Contact au 06 42 42 16 19 ou par mail : contactja04@gmail.com

Entrée gratuite

Un week-end convivial à partager en famille ou entre amis, avec plein d’animations pour petits et grands :

Pour les enfants :

Caresser les animaux

Donner le biberon aux agneaux

Jeux gonflables

Circuit mini-tracteur

Cinéma

Et d’autres surprises !

Animations & démonstrations :

Chiens de troupeau

Tonte et échographies ovines

Vannerie

Spectacle équestre

Marché de producteurs et artisans

Soirée événement : concert d’Eric Roy

Restauration sur place avec des repas élaborés à partir de produits locaux :

bœuf, agneau, fromages…

Côté élevage :

Concours de races

Vente aux enchères bovine

Concours agneau de boucherieE

Exposition de matériel agricole et d’animaux

Et plein d’autres surprises à découvrir sur place !

Notez la date et venez nombreux !

Salle Osco Manosco, Manosque (04) 570 Chemin du Moulin Neuf, 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 42 42 16 19 »}, {« type »: « email », « value »: « contactja04@gmail.com »}]

Les Jeunes Agriculteurs des Alpes-de-Haute-Provence ont le plaisir de vous inviter à l’un des grands rendez-vous de l’année 2026 : le Salon de l’Élevage.