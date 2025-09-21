05. Landes de la poterie Journées européennes du patrimoine La Poterie Lamballe-Armor

05. Landes de la poterie Journées européennes du patrimoine La Poterie Lamballe-Armor dimanche 21 septembre 2025.

La Poterie 2 Imp. du Clos Bertault Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

2025-09-21

Balade guidée dans les Landes de La Poterie, animée par le service Environnement de Lamballe Terre & Mer.

Durée 2h. Rendez-vous devant le musée.

Organisation « La Poterie, Nature & Patrimoine » .

La Poterie 2 Imp. du Clos Bertault Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

