05. Landes de la poterie Journées européennes du patrimoine La Poterie Lamballe-Armor
05. Landes de la poterie Journées européennes du patrimoine La Poterie Lamballe-Armor dimanche 21 septembre 2025.
05. Landes de la poterie Journées européennes du patrimoine
La Poterie 2 Imp. du Clos Bertault Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:30:00
fin : 2025-09-21 16:30:00
Date(s) :
2025-09-21
Balade guidée dans les Landes de La Poterie, animée par le service Environnement de Lamballe Terre & Mer.
Durée 2h. Rendez-vous devant le musée.
Organisation « La Poterie, Nature & Patrimoine » .
La Poterie 2 Imp. du Clos Bertault Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement 05. Landes de la poterie Journées européennes du patrimoine Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André