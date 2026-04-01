05 – Rencontres territoriales 2026, un temps de dialogue ouvert à tous, Mairie de Pelleautier, Pelleautier

05 – Rencontres territoriales 2026, un temps de dialogue ouvert à tous Mercredi 1 avril, 14h00 Mairie de Pelleautier Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T14:00:00+02:00 – 2026-04-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-01T14:00:00+02:00 – 2026-04-01T18:00:00+02:00

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 1er avril à la Salle du Conseil de la Mairie à Pelleautier (05000)

Un temps d’échanges pour :

Faire remonter vos besoins et vos attentes

Découvrir les projets actuels et à venir (AOP Bleu du Queyras, projet de légumerie-conserverie, accompagnement de la filière apicole, préparation de l’alimentation en circuits courts pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, projet de pré-calibreuse pommes/poires et transformation en jus)

Comprendre les enjeux du Projet stratégique de la Chambre d’agriculture

Mairie de Pelleautier Mairie, Pelleautier (05) Pelleautier 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Président et les Elus de la Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes se déplacent au plus près de chez vous ! rencontres territoriales chambre d’agriculture des Hautes-Alpes