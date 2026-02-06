06 – Journée information retraite, Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes, Nice

06 – Journée information retraite Jeudi 12 mars, 10h00 Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes Alpes-Maritimes

Vous vous posez des questions sur votre retraite ?

La Chambre d’agriculture des Alpes Maritimes et la Mutualité Sociale Agricole vous proposent une journée d’information dédiée à la retraite, afin de faire le point sur votre situation et sur les évolutions récentes.

Une occasion essentielle pour anticiper votre retraite, sécuriser vos droits et préparer sereinement la suite.

Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes Nice, Boulevard du Mercantour MIN fleurs Nice 06700 Bellet Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tout comprendre de votre retraite agricole