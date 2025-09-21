07. Musée Mathurin Méheut Journées européennes du patrimoine Place du Champ de Foire Lamballe-Armor
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Visite libre d’ une heure de l’exposition de l’année Réveiller les animaux disparus et du parcours permanent.
Réservations en ligne fortement conseillées en raison de la jauge limitée du musée. .
Place du Champ de Foire Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne
