08. Viaduc de Caroual – Journées européennes du Patrimoine Viaduc de Caroual Erquy

Informations pratiques

Erquy

08. Viaduc de Caroual – Journées européennes du Patrimoine

Viaduc de Caroual Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour l’occasion, présence des bénévoles de l’association des amis du Viaduc de Caroual à la Halte de Caroual. .

Viaduc de Caroual Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 42 11 99

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English :

L’événement 08. Viaduc de Caroual – Journées européennes du Patrimoine Erquy a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor