08. Viaduc de Caroual – Journées européennes du Patrimoine Viaduc de Caroual Erquy
samedi 19 septembre 2026 · Viaduc de Caroual · Erquy
Informations pratiques
Erquy
08. Viaduc de Caroual – Journées européennes du Patrimoine
Viaduc de Caroual Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour l’occasion, présence des bénévoles de l’association des amis du Viaduc de Caroual à la Halte de Caroual. .
Viaduc de Caroual Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 42 11 99
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English :
L’événement 08. Viaduc de Caroual – Journées européennes du Patrimoine Erquy a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor
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