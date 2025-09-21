09. Jardin d’Hildegarde Journées européennes du patrimoine Venelle du Château Moncontour

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Le Jardin médiéval de Moncontour-de-Bretagne, cité classée « Petite Cité de Caractère », assis sur les vestiges du château XIIe s., accueille les amoureux des simples aromatiques et médicinales.

Les bénévoles de l’association Le Jardin d’Hildegarde auront à cœur de répondre à vos questions. .

Venelle du Château Jardin d’Hildegarde Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 93 63 50

