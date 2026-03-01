0nlyfun + Dj set La Mutante Manoir de Trorozec Lannion

0nlyfun + Dj set

La Mutante Manoir de Trorozec 8 Rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 21:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

0nlyfun c’est des mots qui tapent fort sur une musique qui tape fort. L’approche de la trentaine, la de´sillusion qui va avec, le mansplaining, le burnout social, autant de sujets qui de´bordent et explosent sur des kicks sauvages.

On veut procurer des sensations, parler de choses qui nous tiennent a` cœur, nous font du mal ou nous bouleversent. On veut crier quand on est triste, danser quand on est en cole`re, se retrouver pour aller mieux. Le tout c’est de vivre, allez. .

La Mutante Manoir de Trorozec 8 Rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 69 70 28 83

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English :

L’événement 0nlyfun + Dj set Lannion a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose