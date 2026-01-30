1ʳᵉ édition du Gravel 47 Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne

1ʳᵉ édition du Gravel 47

Rue Pierre Clerjou Lac du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Pour sa première édition de Gravel, le Comité Départemental de Lot-et-Garonne de Cyclisme propose aux cyclistes débutants ou confirmés le choix entre 4 défis pour garantir une journée inoubliable. Au programme 25 km (découverte) une randonnée ouverte à tous, idéale pour une sortie en famille ou entre amis, accessible et conviviale. 47km (rando) en mode randonnée, sans classement. Pour profiter des paysages et du plaisir de rouler en pleine nature. 80km (Cyclo) avec classement, c’est la formule idéale pour ceux qui souhaitent découvrir l’esprit de compétition en Gravel sur un format accessible mais sportif. 130km (Granfondo), une véritable épreuve de force avec classement. Venez vous surpasser ou simplement profiter des paysages de notre territoire à l’occasion de notre cyclo-gravel ! .

Rue Pierre Clerjou Lac du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 15 98 10 gravel47@cd47ffc.fr

For its first Gravel event, the Comité Départemental de Lot-et-Garonne de Cyclisme is offering beginners and experienced cyclists alike a choice of 4 challenges to guarantee an unforgettable day. You can choose between several distances: 25km, 47km, 80km or 130km.

