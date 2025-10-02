1ʳᵉ ÉDITION RENCONTRES RÉGIONALES HYDROLOGIE RÉGÉNÉRATIVE Villeneuvette

Un événement autour de la régénération des cycles de l’eau et des pratiques agroécologiques.

Un événement pour élus, agriculteurs, institutions et citoyens autour de la régénération des cycles de l’eau et des pratiques agroécologiques.

Au programme

> Matin, réservé élu·es & pros agricoles

visites de terrain (keyline, vergers, hydrologie régénérative) + buffet bio offert (sur inscription)

> Après-midi, tout public

tables rondes, témoignages, exposition, synthèse & clôture.

> Soirée visite guidée du village + projection de courts-métrages (entrée libre). .

Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie +33 6 10 31 22 35 julie.pessard@coeur-herault.fr

English :

An event focusing on the regeneration of water cycles and agroecological practices.

German :

Eine Veranstaltung rund um die Regeneration von Wasserkreisläufen und agrarökologische Praktiken.

Italiano :

Un evento incentrato sulla rigenerazione dei cicli dell’acqua e sulle pratiche agro-ecologiche.

Espanol :

Evento centrado en la regeneración de los ciclos del agua y las prácticas agroecológicas.

