1 000 ANS DE PERPIGNAN ANDREU BOSCH (1586-1631), HISTORIEN DU ROUSSILLON Perpignan
1 000 ANS DE PERPIGNAN ANDREU BOSCH (1586-1631), HISTORIEN DU ROUSSILLON Perpignan samedi 18 octobre 2025.
Pyrénées-Orientales
1 000 ANS DE PERPIGNAN ANDREU BOSCH (1586-1631), HISTORIEN DU ROUSSILLON 15 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 15:30:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Médiathèque centrale
.
15 Rue Émile Zola
Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 32 92 archives@mairie-perpignan.com
English :
? Central media library
German :
? Zentrale Mediathek
Italiano :
? Mediateca centrale
Espanol :
? Mediateca central
L’événement 1 000 ANS DE PERPIGNAN ANDREU BOSCH (1586-1631), HISTORIEN DU ROUSSILLON Perpignan a été mis à jour le 2025-01-20 par PERPIGNAN TOURISME