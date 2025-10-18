1 000 ANS DE PERPIGNAN ANDREU BOSCH (1586-1631), HISTORIEN DU ROUSSILLON Perpignan

1 000 ANS DE PERPIGNAN ANDREU BOSCH (1586-1631)

1 000 ANS DE PERPIGNAN ANDREU BOSCH (1586-1631), HISTORIEN DU ROUSSILLON Perpignan samedi 18 octobre 2025.

Pyrénées-Orientales

1 000 ANS DE PERPIGNAN ANDREU BOSCH (1586-1631), HISTORIEN DU ROUSSILLON  15 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 15:30:00
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

Médiathèque centrale
  .

15 Rue Émile Zola
Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 32 92  archives@mairie-perpignan.com

English :

? Central media library

German :

? Zentrale Mediathek

Italiano :

? Mediateca centrale

Espanol :

? Mediateca central

L’événement 1 000 ANS DE PERPIGNAN ANDREU BOSCH (1586-1631), HISTORIEN DU ROUSSILLON Perpignan a été mis à jour le 2025-01-20 par PERPIGNAN TOURISME