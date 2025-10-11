1 000 ANS DE PERPIGNAN L’UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN DE SA CONSTRUCTION À LA RÉVOLUTION FRANÇAISE Perpignan

1 000 ANS DE PERPIGNAN L’UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN DE SA CONSTRUCTION À LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

1 000 ANS DE PERPIGNAN L’UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN DE SA CONSTRUCTION À LA RÉVOLUTION FRANÇAISE Perpignan samedi 11 octobre 2025.

Pyrénées-Orientales

1 000 ANS DE PERPIGNAN L’UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN DE SA CONSTRUCTION À LA RÉVOLUTION FRANÇAISE  Rue du Musée Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 15:30:00
fin : 2025-10-11

Date(s) :
2025-10-11

Ancienne université Salle des actes
  .

Rue du Musée
Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 32 92  archives@mairie-perpignan.com

English :

? Ancienne université Salle des actes

German :

? Alte Universität Urkundensaal

Italiano :

? Ancienne université Salle des actes

Espanol :

? Ancienne université Salle des actes

L’événement 1 000 ANS DE PERPIGNAN L’UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN DE SA CONSTRUCTION À LA RÉVOLUTION FRANÇAISE Perpignan a été mis à jour le 2025-01-20 par PERPIGNAN TOURISME