1, 2, 3… Ciné ! Fait son festival Château-Renard

1, 2, 3… Ciné ! Fait son festival
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Début : 2026-02-18 10:30:00
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Diffusion du film Les toutes petites créatures (dès 3 ans), suivie d’un atelier animé par Eva, médiatrice cinéma.
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
English :
Screening of the film Les toutes petites créatures (from 3 years), followed by a workshop led by Eva, cinema mediator.
