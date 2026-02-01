1, 2, 3… Ciné ! Fait son festival Château-Renard
1, 2, 3… Ciné ! Fait son festival
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Début : 2026-02-19 10:30:00
2026-02-19
Ciné p’tit déj avec la diffusion de Zebulon le Dragon (40min) (dès 5 ans).
English :
Ciné p’tit déj with the screening of Zebulon le Dragon (40min) (from 5 years).
