1, 2, 3… Ciné ! Fait son festival Château-Renard

1, 2, 3… Ciné ! Fait son festival

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Début : 2026-02-22 16:30:00

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Diffusion du film L’ourse et l’oiseau (dès 5 ans). Séance suivie d’un atelier animé par Eva, médiatrice cinéma.

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Showing of the film L’ourse et l’oiseau (from 5 years). Screening followed by a workshop led by Eva, film mediator.

