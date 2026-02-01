1, 2, 3… Ciné ! Fait son festival Château-Renard
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Début : 2026-02-25 10:30:00
2026-02-25
Diffusion du film La Grande Rêvasion (45min) (dès 5 ans) après un petit déjeuner.
English :
Showing of the film La Grande Rêvasion (45min) (from 5 years) after breakfast.
