1, 2, 3,…. Ciné fait son festival Chinon
1, 2, 3,…. Ciné fait son festival Chinon mercredi 18 février 2026.
1, 2, 3,…. Ciné fait son festival
31B Place du Général de Gaulle Chinon Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-18
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-18
L’Association des Cinémas du Centre et Ciné Off vous proposent une nouvelle fois encore 1,2,3… Ciné ! Fait son festival en hiver !
Ce festival de cinéma pour le jeune public de 3 à 10 ans se déroule pendant les vacances d’hiver et verra la programmation de 7 films.
31B Place du Général de Gaulle Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 96 18
English :
The Association des Cinémas du Centre and Ciné Off are once again bringing you 1,2,3… Ciné ! Festival in winter!
This film festival for young audiences aged 3 to 10 takes place during the winter vacations and features 7 films.
L’événement 1, 2, 3,…. Ciné fait son festival Chinon a été mis à jour le 2025-12-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme