1, 2, 3,…. Ciné fait son festival Chinon

1, 2, 3,…. Ciné fait son festival

31B Place du Général de Gaulle Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-18

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-18

L’Association des Cinémas du Centre et Ciné Off vous proposent une nouvelle fois encore 1,2,3… Ciné ! Fait son festival en hiver !

Ce festival de cinéma pour le jeune public de 3 à 10 ans se déroule pendant les vacances d’hiver et verra la programmation de 7 films.

31B Place du Général de Gaulle Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 96 18

English :

The Association des Cinémas du Centre and Ciné Off are once again bringing you 1,2,3… Ciné ! Festival in winter!

This film festival for young audiences aged 3 to 10 takes place during the winter vacations and features 7 films.

